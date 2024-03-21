Зюгаев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зюгаева Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Зюгаева (Вахромеева) Евдокия (Дуня) Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зюгаева (Вахромеева) Евдокия (Дуня) Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зюгаев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Зюгаева (Вахромеева) Евдокия (Дуня) Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Смерть
Неизвестно