Горшкова (Гомзякова) Анна Авраамова
Место рождениядеревня Нижняя Куртамышевской слободы Челябинского уезда Оренбугской губернии
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1852 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1860 ст.
Сын: Горшков Василий Лаврентиев
Отец ребёнка: Горшков Лаврентий Васильев
Смерть
Неизвестно