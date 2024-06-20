Горшкова (Гомзякова) Анна Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Гомзякова) Анна Авраамова

Место рождения

деревня Нижняя Куртамышевской слободы Челябинского уезда Оренбугской губернии

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1852 ст.

Муж: Горшков Лаврентий Васильев

Рождение ребёнка
29.01.1860 ст.

Сын: Горшков Василий Лаврентиев

Отец ребёнка: Горшков Лаврентий Васильев

Смерть
Неизвестно

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