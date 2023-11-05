Добкина (Ванюшкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добкина (Ванюшкина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1958

Отец: Ванюшкин Иван

Мать: Ванюшкина Мария

Рождение ребёнка
30.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добкин Сергей Савельевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.12.1983

Дочь: Добкина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Добкин Сергей Савельевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добкин Сергей Савельевич

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