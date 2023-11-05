Добкина (Ванюшкина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1958
Отец: Ванюшкин Иван
Мать: Ванюшкина Мария
Рождение ребёнка
30.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добкин Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
01.12.1983
Дочь: Добкина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Добкин Сергей Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно