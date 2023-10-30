Добкина Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983
Отец: Добкин Сергей Савельевич
Мать: Добкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности