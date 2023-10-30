Добкина Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добкина Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.12.1983

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983

Отец: Добкин Сергей Савельевич

Мать: Добкина Татьяна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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