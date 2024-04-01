Десятков Степан Отст. Драгун Р.Плосского Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти28.11.1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрейщикова (Десяткова) Ефросинья Степанова
Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катовщикова (Десяткова) Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Десятков Михаил
Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова
Смерть
28.11.1789
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
69 лет