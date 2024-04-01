Десятков Степан Отст. Драгун Р.Плосского Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятков Степан Отст. Драгун Р.Плосского Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

28.11.1789

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрейщикова (Десяткова) Ефросинья Степанова

Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катовщикова (Десяткова) Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Десятков Михаил

Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десяткова Зиновья Ларионова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Десятков Яков Степанов

Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Десятков Лукьян Степанов

Мать ребёнка: Десяткова Зиновья Ларионова

Смерть
28.11.1789
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
69 лет

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