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Кулагин Владимир Борисович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.01.1947

Дата смерти

14.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947

Отец: Кулагин Борис

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Смерть
14.06.1997
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Даниловское кладбище
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