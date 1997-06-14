Кулагин Владимир Борисович
Место рождения
Дата рождения28.01.1947
Дата смерти14.06.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947
Отец: Кулагин Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Смерть
14.06.1997
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Даниловское кладбище