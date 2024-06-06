Черемис Секлетия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черемис Секлетия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1904

Дочь: Хвостенко Арина

Отец ребёнка: Черемис Фома Гордеич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Черемис Иван

Отец ребёнка: Черемис Фома Гордеич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Черемис Егор

Отец ребёнка: Черемис Фома Гордеич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Черемис Григорий

Отец ребёнка: Черемис Фома Гордеич

Смерть
Неизвестно

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