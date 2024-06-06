Черемис Секлетия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1904
Дочь: Хвостенко Арина
Отец ребёнка: Черемис Фома Гордеич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Черемис Иван
Отец ребёнка: Черемис Фома Гордеич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Черемис Егор
Отец ребёнка: Черемис Фома Гордеич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Черемис Григорий
Отец ребёнка: Черемис Фома Гордеич
Смерть
Неизвестно