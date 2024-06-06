Хвостенко Арина 27.09.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хвостенко Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1904

Дата смерти

05.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904

Отец: Черемис Фома Гордеич

Мать: Черемис Секлетия Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Вислова (Хвостенко) Софья

Отец ребёнка: Хвостенко Артём

колхоз Свободный Труд, с.Манцевка, Великобурлукский р-н, Харьковская обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Хвостенко Виктор

Отец ребёнка: Хвостенко Артём

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Хвостенко) Алла

Отец ребёнка: Хвостенко Артём

Смерть
05.08.1983

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