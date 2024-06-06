Хвостенко Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1904
Дата смерти05.08.1983
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904
Отец: Черемис Фома Гордеич
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Вислова (Хвостенко) Софья
Отец ребёнка: Хвостенко Артём
колхоз Свободный Труд, с.Манцевка, Великобурлукский р-н, Харьковская обл.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Хвостенко Виктор
Отец ребёнка: Хвостенко Артём
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Хвостенко) Алла
Отец ребёнка: Хвостенко Артём
Смерть
05.08.1983