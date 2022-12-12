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Гатин Тагир Хазиевич

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Место рождения

Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1939

Отец: Гатин Хазий

Мать: не указана

Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1965

Дочь: Гайфуллина Файруза Тагировна

Мать ребёнка: Гатина Вадига Аскаровна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатина Вадига Аскаровна

Развод
Неизвестно

Жена: Гатина Вадига Аскаровна

Смерть
Неизвестно
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