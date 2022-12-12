Гатин Тагир Хазиевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1939
Отец: Гатин Хазий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1965
Дочь: Гайфуллина Файруза Тагировна
Мать ребёнка: Гатина Вадига Аскаровна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гатина Вадига Аскаровна
Развод
Неизвестно
Жена: Гатина Вадига Аскаровна
Смерть
Неизвестно