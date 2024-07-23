Колосова Харитина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Харитина Захаровна

Колосова Харитина Захаровна

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Михайлович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Колосов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Михайлович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Михайлович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Михайлович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колосов Савва Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Михайлович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.