Колосова Харитина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Колосов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Колосов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно