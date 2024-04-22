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Колосов Иван Михайлович

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Колосов Михаил Иванович

Мать: не указана

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Колосов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Колосова Харитина Захаровна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Харитина Захаровна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Харитина Захаровна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колосов Савва Иванович

Мать ребёнка: Колосова Харитина Захаровна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Харитина Захаровна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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