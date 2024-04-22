Колосов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Колосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Колосова Харитина Захаровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Харитина Захаровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Харитина Захаровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Колосова Харитина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно