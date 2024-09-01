Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна

Место рождения

Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Боровиков Захар Тимофеевич

Мать: Боровикова (Бельтюкова) Евдокия Васильевна

Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Муж: Чумаков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.

Сын: Чумаков Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Чумаков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Сын: Чумаков Федот Семёнович

Отец ребёнка: Чумаков Семён Васильевич

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.

Сын: Чумаков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Чумаков Семён Васильевич

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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