Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Чумаков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.
Отец ребёнка: Чумаков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Чумаков Семён Васильевич
Смерть
Неизвестно