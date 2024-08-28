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Чумаков Семён Васильевич

Место рождения

починок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Жена: Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.

Сын: Чумаков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Сын: Чумаков Федот Семёнович

Мать ребёнка: Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.

Сын: Чумаков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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