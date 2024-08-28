Чумаков Семён Васильевич
Место рожденияпочинок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.
Мать ребёнка: Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.
Мать ребёнка: Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.
Мать ребёнка: Чумакова (Боровикова) Матрона Захаровна
Смерть
Неизвестно