Чинякова (Червякова) Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинякова (Червякова) Варвара Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиняков Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиняков Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиняков Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиняков Гавриил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиняков Гавриил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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