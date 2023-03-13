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Твороговъ Платонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Твороговъ Алексей

Мать: Творогова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Твороговъ Федоръ

Мать ребёнка: Творогова Анна Ефимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Творогова Анна Ефимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1789

Сын: Твороговъ Иванъ

Мать ребёнка: Творогова Анна Ефимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Творогова Анна Ефимова

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