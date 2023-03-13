Твороговъ Платонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Твороговъ Алексей
Мать: Творогова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Твороговъ Федоръ
Мать ребёнка: Творогова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Творогова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
22.07.1789
Сын: Твороговъ Иванъ
Мать ребёнка: Творогова Анна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Творогова Анна Ефимова