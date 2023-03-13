Твороговъ Алексей
Место рожденияГурьевка, Курмыжского уезда
Дата рождения1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Твороговъ Дмитрей Леонтьевъ
Мать: не указана
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Твороговъ Алексей
Мать ребёнка: Творогова Ирина Яковлева
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1754
Сын: Твороговъ Платонъ
Мать ребёнка: Творогова Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Творогова Ирина Яковлева