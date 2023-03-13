Твороговъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твороговъ Алексей

Место рождения

Гурьевка, Курмыжского уезда

Дата рождения

1724

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Твороговъ Дмитрей Леонтьевъ

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Твороговъ Алексей

Мать ребёнка: Творогова Ирина Яковлева

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Твороговъ Платонъ

Мать ребёнка: Творогова Ирина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Творогова Ирина Яковлева