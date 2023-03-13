Творогова Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Творогова Анна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Твороговъ Федоръ

Отец ребёнка: Твороговъ Платонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Твороговъ Платонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1789

Сын: Твороговъ Иванъ

Отец ребёнка: Твороговъ Платонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Твороговъ Платонъ

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