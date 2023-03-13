Творогова Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Твороговъ Федоръ
Отец ребёнка: Твороговъ Платонъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Твороговъ Платонъ
Рождение ребёнка
22.07.1789
Сын: Твороговъ Иванъ
Отец ребёнка: Твороговъ Платонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Твороговъ Платонъ