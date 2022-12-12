Рафаэлов Виктор Феохарович (Феохарьевич?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафаэлов Виктор Феохарович (Феохарьевич?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1958 по 1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1958 по 1962

Отец: Рафаэлов Феохар (Феохарий?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1988

Дочь: Французова Алина Викторовна

Мать ребёнка: Николаева Ирина Геннадьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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