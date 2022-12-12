Рафаэлов Виктор Феохарович (Феохарьевич?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1958 по 1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1958 по 1962
Отец: Рафаэлов Феохар (Феохарий?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1988
Дочь: Французова Алина Викторовна
Мать ребёнка: Николаева Ирина Геннадьевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно