Французова (Пукк) Алина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Французова (Пукк) Алина Викторовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1988

Отец: Рафаэлов Виктор Феохарович (Феохарьевич?)

Мать: Николаева Ирина Геннадьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
473 школа художественно-эстетическая, указан год поступления в 1"а" класс
Смена фамилии
2003
С "Пукк" (от деда) на "Николаева" (по бабушке)
Образование
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
СПбЭТКП, 378 группа "технолог-организатор" (позже - "менеджер ресторанного бизнеса") , указан год поступления
Бракосочетание
18.08.2007

Муж: Французов Игорь

ЗАГС Невского района города Санкт-Петербурга
Смена фамилии
Около 2007
По вступлению в брак и И. Французовым (ныне в разводе)
Развод
2008

Муж: не указан

Образование
2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ГУСЭ ИТРБ , Государственный университет сервиса и экономики / институт торговли и ресторанного бизнеса, указан год поступления
Развод
Около 2009

Муж: не указан

ЗАГС Невского района города Санкт-Петербурга
Образование
2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
НГУФ им Лесгафта , кафедра адаптивной физической культуры под руководством А. Шевцова,, массажист (указан год поступления)
Образование
2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Государственный медицинский колледж им. Бехтерева, младшая медицинская сестра, указан год поступления
Бракосочетание
21.06.2022

Муж: Флорио Джованни Джулианович

Канкун
Канкун, Кинтана-Роо, Мексика
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