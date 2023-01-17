Французова (Пукк) Алина Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1988
Образование
1996
473 школа художественно-эстетическая, указан год поступления в 1"а" класс
Смена фамилии
2003
С "Пукк" (от деда) на "Николаева" (по бабушке)
Образование
2004
СПбЭТКП, 378 группа "технолог-организатор" (позже - "менеджер ресторанного бизнеса") , указан год поступления
Бракосочетание
18.08.2007
Муж: Французов Игорь
ЗАГС Невского района города Санкт-Петербурга
Смена фамилии
Около 2007
По вступлению в брак и И. Французовым (ныне в разводе)
Развод
2008
Муж: не указан
Образование
2008
ГУСЭ ИТРБ , Государственный университет сервиса и экономики / институт торговли и ресторанного бизнеса, указан год поступления
Развод
Около 2009
Муж: не указан
ЗАГС Невского района города Санкт-Петербурга
Образование
2014
НГУФ им Лесгафта , кафедра адаптивной физической культуры под руководством А. Шевцова,, массажист (указан год поступления)
Образование
2015
Государственный медицинский колледж им. Бехтерева, младшая медицинская сестра, указан год поступления
Бракосочетание
21.06.2022
Канкун
Канкун, Кинтана-Роо, Мексика