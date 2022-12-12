Захарова (Дорохова) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Дорохова) Вера Яковлевна

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Место рождения

Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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