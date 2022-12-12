Захарова (Дорохова) Вера Яковлевна
Место рожденияСосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно