Зеленина (Каманова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1988
Сын: Зеленин Александр Александрович
Отец ребёнка: Зеленин Александр Васильевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно