Зеленина (Каманова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Каманова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1988

Сын: Зеленин Александр Александрович

Отец ребёнка: Зеленин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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