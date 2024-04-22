Падчеров Николай Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Падчеров Федор
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Падчерова Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1898
Дочь: Падчерова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Падчерова -- Матрёна Андреевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно