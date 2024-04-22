Падчеров Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадчеров Николай Федорович

Падчеров Николай Федорович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Падчеров Федор

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Падчерова Таисия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.08.1898

Дочь: Падчерова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Падчерова -- Матрёна Андреевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падчерова -- Матрёна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close