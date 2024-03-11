Падчерова -- Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падчерова -- Матрёна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1898

Дочь: Падчерова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Падчеров Николай Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падчеров Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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