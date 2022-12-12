Карпецкая Евфросиния Исаакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпецкая Евфросиния Исаакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.

Сын: Карпецкий Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Карпецкий Тимофей Карпов

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпецкий Тимофей Карпов

Смерть
Неизвестно
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