Карпецкий Тимофей Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпецкий Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.
Сын: Карпецкий Стефан Тимофеевич
Мать ребёнка: Карпецкая Евфросиния Исаакова
Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно