Карпецкий Тимофей Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпецкий Тимофей Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпецкий Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.

Сын: Карпецкий Стефан Тимофеевич

Мать ребёнка: Карпецкая Евфросиния Исаакова

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпецкая Евфросиния Исаакова

Смерть
Неизвестно
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