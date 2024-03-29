(Бородин) Екатерина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бородин) Екатерина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бородин Моисей Авраамович

Мать: Бородина Анастасия

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