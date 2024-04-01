Сидоренко Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Сидоренко Тимофей
Рождение ребёнка
08.02.1921
Сын: Сидоренко Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Сидоренко Тимофей
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно