Сидоренко Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Сидоренко Тимофей

Рождение ребёнка
08.02.1921

Сын: Сидоренко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Сидоренко Тимофей

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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