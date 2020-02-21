(Барыкина) Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.05.1983
Муж: Яровиков Николай
Рождение
1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яровиков Николай
Рождение ребёнка
21.02.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яровиков Николай
Санкт-Петербург