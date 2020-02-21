(Барыкина) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барыкина) Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.05.1983

Муж: Яровиков Николай

Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яровиков Николай

Рождение ребёнка
21.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яровиков Николай

Санкт-Петербург
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