Яровиков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯровиков Николай

Яровиков Николай

avatar

Место рождения

пос.Советский Марийской АССР

Дата рождения

01.11.1972

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1972

Отец: Яровиков Сергей

Мать: Яровикова Нина

пос.Советский Марийской АССР
Бракосочетание
02.05.1983

Жена: Наталия

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
21.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталия

Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close