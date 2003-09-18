Фёдоров Алекандр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1993
Рождение ребёнка
03.10.1993
Дочь: Фёдорова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Фёдорова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
18.09.2003
Дочь: Фёдорова Софья Александровна
Мать ребёнка: Фёдорова Антонина Петровна