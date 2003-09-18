Фёдоров Алекандр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Алекандр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1993

Жена: Фёдорова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1993

Дочь: Фёдорова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
18.09.2003

Дочь: Фёдорова Софья Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова Антонина Петровна

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