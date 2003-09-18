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Фёдорова Софья Александровна
Фёдорова Софья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.2003
Пол
Женский
Отец
Фёдоров Алекандр Михайлович
1970 г.р.
Мать
Фёдорова (Новикова) Антонина Петровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2003
Отец:
Фёдоров Алекандр Михайлович
Мать:
Фёдорова Антонина Петровна
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