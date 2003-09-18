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Фёдорова Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2003

Отец: Фёдоров Алекандр Михайлович

Мать: Фёдорова Антонина Петровна

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