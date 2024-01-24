Денисова (Белова) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Белова) Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Белов Дмитрий Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1856

Муж: Денисов Гавриил Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.03.1868

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.01.1872

Сын: Денисов Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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