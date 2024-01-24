Денисова (Белова) Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Белов Дмитрий Игнатьевич
Бракосочетание
23.04.1856
Рождение ребёнка
21.03.1868
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
16.01.1872
Сын: Денисов Максим Гаврилович
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Сергеевич
Смерть
Неизвестно