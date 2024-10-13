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Орлова (Денисова) Мария Гавриловна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.03.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1868

Отец: Денисов Гавриил (Гаврила) Сергеевич

Мать: Денисова (Белова) Марфа Дмитриевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.11.1884

Муж: Орлов Виктор Акимович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1887

Дочь: Мезенцева (Орлова) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Орлов Виктор Акимович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Орлов Иван Викторович

Отец ребёнка: Орлов Виктор Акимович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1894

Сын: Орлов Петр Викторович

Отец ребёнка: Орлов Виктор Акимович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1896

Сын: Орлов Григорий Викторович

Отец ребёнка: Орлов Виктор Акимович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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