Орлова (Денисова) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения21.03.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1868
Бракосочетание
05.11.1884
Рождение ребёнка
05.09.1887
Дочь: Мезенцева (Орлова) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Орлов Виктор Акимович
Рождение ребёнка
10.11.1891
Отец ребёнка: Орлов Виктор Акимович
Рождение ребёнка
17.01.1894
Отец ребёнка: Орлов Виктор Акимович
Рождение ребёнка
05.01.1896
Сын: Орлов Григорий Викторович
Отец ребёнка: Орлов Виктор Акимович
Смерть
Неизвестно