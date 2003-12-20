Ликвинцева Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1914
Сын: Ликвинцев Василий
Отец ребёнка: Ликвинцев Дмитрий Лукич
Алёшки (Цюрупинск), Украина
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Ликвинцев Дмитрий Лукич
Б. Маячка, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кравдия
Отец ребёнка: Ликвинцев Дмитрий Лукич
Б. Маячка, Николаевская обл., Украина
Смерть
Неизвестно