Ликвинцева Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ликвинцева Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1914

Сын: Ликвинцев Василий

Отец ребёнка: Ликвинцев Дмитрий Лукич

Алёшки (Цюрупинск), Украина
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Ликвинцев Дмитрий Лукич

Б. Маячка, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кравдия

Отец ребёнка: Ликвинцев Дмитрий Лукич

Б. Маячка, Николаевская обл., Украина
Смерть
Неизвестно
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