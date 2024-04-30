Белых (Углова) Наталья Федоровна 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белых (Углова) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

берской слободы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская (Белых) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Белых Тимофей

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Тимофей

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Белых Макар Тимофеевич

Отец ребёнка: Белых Тимофей

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1767

Сын: Белых Даниил Тимофеевич

Отец ребёнка: Белых Тимофей

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1778

Сын: Белых Мартемьян Тимофеевич

Отец ребёнка: Белых Тимофей

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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