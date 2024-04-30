Белых (Углова) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
берской слободы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полянская (Белых) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Белых Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белых Тимофей
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Белых Тимофей
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Белых Тимофей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Белых Мартемьян Тимофеевич
Отец ребёнка: Белых Тимофей
Смерть
Неизвестно