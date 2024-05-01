Полянская (Белых) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белых Тимофей
Мать: Белых Наталья Федоровна
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
24.09.1807
Дочь: Полянская Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Полянский Григорий Никифорович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно