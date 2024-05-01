Полянская (Белых) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Белых) Анна Тимофеевна

Место рождения

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белых Тимофей

Мать: Белых Наталья Федоровна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
1798

Муж: Полянский Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
24.09.1807

Дочь: Полянская Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Полянский Григорий Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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