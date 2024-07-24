Попов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай

Место рождения

Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.07.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1883 ст.

Отец: Попов Иван Григорьевич

Мать: Попова Татьяна Романовна

Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Попов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Попов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Попов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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