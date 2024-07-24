Попов Николай
Место рождения
Дата рождения20.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1883 ст.
Отец: Попов Иван Григорьевич
Мать: Попова Татьяна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Попов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно