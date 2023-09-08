Попов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Николаевна

Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Михаил

Мать ребёнка: Попова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Алексей

Мать ребёнка: Попова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Павел

Мать ребёнка: Попова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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