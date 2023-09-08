Попов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Николаевна
Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Михаил
Мать ребёнка: Попова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Алексей
Мать ребёнка: Попова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Павел
Мать ребёнка: Попова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно