Некрасов Пётр Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Пётр Дорофеевич

Место рождения

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Некрасов Дорофей Иванович

Мать: Некрасова Агафья Алексеевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1898

Сын: Некрасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1904

Сын: Некрасов Илья Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1906

Сын: Некрасов Александр Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Евгения Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Андреевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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