Некрасов Пётр Дорофеевич
Место рожденияд. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1906
Сын: Некрасов Александр Петрович
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Евгения Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Андреевна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно