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Некрасова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Пётр Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Пётр Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1904

Сын: Некрасов Илья Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Пётр Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1906

Сын: Некрасов Александр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Пётр Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Пётр Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Пётр Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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