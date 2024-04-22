Флеер Борис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлеер Борис Борисович

Флеер Борис Борисович

avatar

Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

16.07.1897 ст.

Дата смерти

01.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1897 ст.

Отец: Флеер Борис Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер Юлия Карловна

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 254 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Крещение
20.07.1897 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Таинство совершил священник Николай Климовский с псаломщиком Александром Поповым. | Церковь Спаса Нерукотворного Образа | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив г... Показать все
Восприемник
04.04.1911 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Лидия Борисовна Флеер
Смерть
01.09.1938
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: Расстрел | Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края | 14 томов. Красноярск: ПИК «Офсет», 2005-2014. | Том 8. Т - Ф
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close