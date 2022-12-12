Головкин Степан Иларионович (Лаврентьевич)
Место рождения
Дата рождения07.12.1877
Дата смерти1935
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1877
Бракосочетание
04.07.1904
Рождение ребёнка
15.07.1905
Сын: Головкин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Головкина Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
02.10.1907
Сын: Головкин Сергей Степанович
Мать ребёнка: Головкина Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
16.06.1910
Сын: Головкин Александр Степанович
Мать ребёнка: Головкина Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
19.12.1912
Дочь: Головкина Нина Степановна
Мать ребёнка: Головкина Екатерина Никифоровна
Смерть
1935