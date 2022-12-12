Головкин Степан Иларионович (Лаврентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкин Степан Иларионович (Лаврентьевич)

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Место рождения

Костино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.12.1877

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1877

Отец: Головкин Лавр Павлович

Мать: Головкина Агафья Степановна

Костино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
04.07.1904

Жена: Головкина Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Головкин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Головкина Екатерина Никифоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1907

Сын: Головкин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Головкина Екатерина Никифоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1910

Сын: Головкин Александр Степанович

Мать ребёнка: Головкина Екатерина Никифоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1912

Дочь: Головкина Нина Степановна

Мать ребёнка: Головкина Екатерина Никифоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
1935
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