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Анисим Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Прокофьевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дмитрий Анисимович

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Ермолай Анисимович

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Дементий Анисимович

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Петр Анисимович

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Дмитрий Анисимович

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Андриян Анисимович

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Смерть
1771

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