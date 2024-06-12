Анисим Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1771
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Дмитрий Анисимович
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ермолай Анисимович
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Дементий Анисимович
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Петр Анисимович
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Дмитрий Анисимович
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Андриян Анисимович
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Смерть
1771