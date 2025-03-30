Столинская (Вилешина) Фрида Давидовна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Столинская (Вилешина) Фрида Давидовна

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Место рождения

Люденевичи, Житковичский район, Гомельская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

12.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Вилешин Давид

Мать: Вилешина Хая

Люденевичи, Житковичский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старобинский Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столинский Илья (Эль) Аврам-Сохаров

Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Старобинский Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Старобинский Моисей

Люденевичи, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Старобинский Ефим Моисеевич

Отец ребёнка: Старобинский Моисей

Люденевичи, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.12.1929

Сын: Столинский Самуил Ильич

Отец ребёнка: Столинский Илья (Эль) Аврам-Сохаров

Люденевичи, Житковичский район, Гомельская область
Смерть
12.05.1964
Похоронен в г.Пинске Перезахоронена на еврейском кладбище г.Житковичи в связи с ликвидацией кладбища в г.Пинске

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