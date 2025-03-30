Столинская (Вилешина) Фрида Давидовна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти12.05.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Вилешин Давид
Мать: Вилешина Хая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старобинский Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Старобинский Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: Старобинский Моисей
Рождение ребёнка
1918
Сын: Старобинский Ефим Моисеевич
Отец ребёнка: Старобинский Моисей
Рождение ребёнка
15.12.1929
Отец ребёнка: Столинский Илья (Эль) Аврам-Сохаров
Смерть
12.05.1964
Похоронен в г.Пинске Перезахоронена на еврейском кладбище г.Житковичи в связи с ликвидацией кладбища в г.Пинске