Сухинич Валериан Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухинич Валериан Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1818 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сухинич Игнатий Викентьевич

Мать: Эмилия

Смерть
Неизвестно
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