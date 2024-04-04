Сухинич Игнатий Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухинич Игнатий Викентьевич

Сухинич Игнатий Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 30.07.1818

Дата смерти

16.02.1890

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 30.07.1818

Отец: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович

Мать: Констанция

Крещение
30.07.1818
римско-католический костел
Рождение ребёнка
30.06.1856

Сын: Сухинич Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.06.1861

Сын: Сухинич Владислав Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
23.11.1871

Жена: Эмилия

Смоленский приходской костел
Рождение ребёнка
1878

Сын: Сухинич Валериан Игнатьевич

Мать ребёнка: Эмилия

Смерть
16.02.1890
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close