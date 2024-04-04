Сухинич Игнатий Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 30.07.1818
Дата смерти16.02.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 30.07.1818
Отец: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович
Мать: Констанция
Крещение
30.07.1818
римско-католический костел
Рождение ребёнка
30.06.1856
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.06.1861
Сын: Сухинич Владислав Игнатьевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
23.11.1871
Жена: Эмилия
Смоленский приходской костел
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сухинич Валериан Игнатьевич
Мать ребёнка: Эмилия
Смерть
16.02.1890