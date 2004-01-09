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Крячко Пётр Лукич

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Место рождения

Новосёловка

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

09.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: Крячко Лука Родионович

Мать: Крячко Соломия Никиточна

Рождение ребёнка
30.05.1954

Сын: Крячко Юрий Петрович

Мать ребёнка: Крячко Валентина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1957

Сын: Крячко Сергей Петрович

Мать ребёнка: Крячко Валентина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 22.04.1970

Жена: Крячко Валентина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крячко Светлана Степановна

Смерть
09.01.2004
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