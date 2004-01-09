Крячко Пётр Лукич
Место рождения
Дата рождения01.05.1929
Дата смерти09.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
Отец: Крячко Лука Родионович
Мать: Крячко Соломия Никиточна
Рождение ребёнка
30.05.1954
Сын: Крячко Юрий Петрович
Мать ребёнка: Крячко Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
05.04.1957
Мать ребёнка: Крячко Валентина Ильинична
Развод
Около 22.04.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2004