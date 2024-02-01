Яхонтов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхонтов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1956

Дочь: Турылева Елена Александровна

Мать ребёнка: Яхонтова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
30.03.1958

Дочь: Васильева Галина Александровна

Мать ребёнка: Яхонтова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Яхонтова Валентина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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