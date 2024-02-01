Яхонтов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1956
Дочь: Турылева Елена Александровна
Мать ребёнка: Яхонтова Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
30.03.1958
Дочь: Васильева Галина Александровна
Мать ребёнка: Яхонтова Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Яхонтова Валентина Семеновна
Смерть
Неизвестно