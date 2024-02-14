Багдалова (Диникаева) Зайняб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багдалова (Диникаева) Зайняб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1927

Дата смерти

31.12.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1927

Отец: Диникаев Билял

Мать: Диникаева (Мустафина) Мусавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багдалов Зиятдин Билялович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багдалов Зиятдин Билялович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багдалов Зиятдин Билялович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багдалов Зиятдин Билялович

Рождение ребёнка
12.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багдалов Зиятдин Билялович

Смерть
31.12.1980

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