Багдалова (Диникаева) Зайняб
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1927
Дата смерти31.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1927
Отец: Диникаев Билял
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1966
Смерть
31.12.1980