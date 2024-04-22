Count Olsufiev Yuri Aleksandrovich
Место рождения
Дата рождения28.10.1878
Дата смерти14.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878
Бракосочетание
03.09.1902
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Olsufiev Sofja Vladimirevna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.03.1938
Похороны
Неизвестно
Бутово, Московский уезд, Московская губерния