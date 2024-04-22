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Count Olsufiev Yuri Aleksandrovich

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.10.1878

Дата смерти

14.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.09.1902

Жена: Olsufiev Sofja Vladimirevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1903

Сын: Олсуфьев Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Olsufiev Sofja Vladimirevna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.03.1938
Похороны
Неизвестно
Бутово, Московский уезд, Московская губерния
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